Von dpa | 24.05.2022, 18:26 Uhr

Für Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ist es die gemeinsame Aufgabe von Politik und Wirtschaft, trotz des Ukraine-Krieges an die gute wirtschaftliche Entwicklung vor der Corona-Pandemie anzuknüpfen. „Das ist die wichtigste Voraussetzung dafür, die Arbeitsplätze im Land zu sichern und neue zu schaffen“, sagte Schwesig am Dienstag beim Jahresempfang der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Rostock in Stralsund. Glücklicherweise sei der Nordost-Arbeitsmarkt bisher stabil. „Wir haben neue Rekordzahlen im Außenhandel, das Bruttoinlandsprodukt stieg im letzten Jahr um 1,7 Prozent. Das sind ermutigende Anzeichen einer Erholung nach der Corona-Pandemie.“