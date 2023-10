Feministisch gegen Vorurteile Schwesig: „Barbie“ ist extrem erfolgreich Von dpa | 21.10.2023, 14:50 Uhr | Update vor 17 Min. Manuela Schwesig Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down

Mecklenburg-Vorpommerns SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig sieht nach dem Erfolg des Kinofilms „Barbie“ das ihr von der CDU verpasste Etikett „Küsten-Barbie“ in neuem Licht, beklagt aber die Fortdauer von Vorurteilen gegenüber Frauen. „Ich habe erlebt, wie die CDU nicht zu blöd war, einen Stempel Küsten-Barbie zu geben. Wobei wir jetzt ja gelernt haben, dass Barbie extrem erfolgreich ist“, sagte Schwesig am Samstag unter Anspielung auf den Kino-Kassenschlager „Barbie“ zum Abschluss des SPD-Landesparteitages in Linstow. In einer Rede zum politischen Aschermittwoch hatte der frühere CDU-Landeschef Lorenz Caffier Schwesig vor Jahren öffentlich als „Küsten-Barbie“ tituliert.