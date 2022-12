Intensivstation Foto: Jonas Güttler/dpa/Symbolbild up-down up-down Ministerpräsidentin Schwesig begrüßt Vorschläge zur Krankenhaus-Reform Von dpa | 06.12.2022, 17:31 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat Vorschläge einer Regierungskommission zur Reform der Krankenhausversorgung begrüßt. „Es wird Zeit, die medizinische Versorgung von Patientinnen und Patienten wieder in den Mittelpunkt zu stellen und den finanziellen Druck von den Kliniken zu nehmen“, sagte Schwesig (SPD) am Dienstag in Schwerin.