Ministerpräsidentin Schwesig besucht Bundeswehr-Soldaten in Litauen Von dpa | 17.04.2023, 02:48 Uhr

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Innenminister Christian Pegel (beide SPD) reisen am Montag nach Litauen, um die dort für die Nato stationierten rund 500 Bundeswehr-Soldaten aus Mecklenburg-Vorpommern zu besuchen. Der fünfstündige Truppenbesuch soll am Dienstag in Rukla stattfinden. Dort sind die Soldaten stationiert. Rukla befindet sich rund 100 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Vilnius und 100 Kilometer von russischem Staatsgebiet entfernt.