ARCHIV - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hält eine Rede. Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild FOTO: Bernd Wüstneck Partnerregion Schwesig besucht Polen: Stettin als Entwicklungsmotor Von dpa | 22.06.2022, 14:11 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) stattet der polnischen Partnerregion Westpommern am Donnerstag einen eintägigen Besuch ab. Wie die Staatskanzlei mitteilte, ist die Regierungschefin Gast bei einem Wirtschaftsempfang in Stettin. „Die Metropolregion Stettin ist Motor für eine gute wirtschaftliche, kulturelle und soziale Entwicklung sowohl in Polen als auch im Osten unseres Landes“, betonte Schwesig in der am Mittwoch in Schwerin verbreiteten Mitteilung.