Ehrenamt Schwesig dankt Feuerwehren im Land: Wichtig für Zusammenhalt Von dpa | 10.09.2022, 18:20 Uhr

Die Schweriner Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) hat anlässlich des Feuerwehrfestes der Landesregierung in Mühlengeez (Landkreis Rostock) den Brandbekämpfern und -bekämpferinnen im Land gedankt. „Sie sind für uns da, wann immer wir Sie brauchen, rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr. Unsere Sicherheit liegt bei Ihnen in guten Händen!“, wurde Schwesig in einer Mitteilung der Staatskanzlei zitiert.