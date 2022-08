ARCHIV - Netzwerkkabel in einem Rechenzentrum. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild FOTO: Marijan Murat up-down up-down Regierung Schwesig: Deutliche Fortschritte bei Digitalisierung in MV Von dpa | 03.08.2022, 17:05 Uhr

Nach Überzeugung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ist Mecklenburg-Vorpommern in den zurückliegenden vier Jahren bei der Digitalisierung spürbar vorangekommen. „Die Zahl der Haushalte mit einem gigabitfähigen Internetzugang ist zwischen 2018 und 2021 von 14,9 auf 53,3 Prozent angestiegen. Mecklenburg-Vorpommern hat damit die größte Zuwachsrate aller Bundesländer und die beste Gigabit-Versorgung in den ostdeutschen Bundesländern“, sagte Schwesig anlässlich eines Besuches im Digitalen Innovationszentrums Greifswald, mit dem sie am Mittwoch ihre MV-Tour fortsetzte.