Landtagssitzung Mecklenburg-Vorpommern Foto: Bernd Wüstneck/dpa Schwesig: Energiekrise nur gemeinsam zu bewältigen Von dpa | 07.09.2022, 12:48 Uhr

Die Energiekrise hat nach den Worten von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wirtschaftlich weit größere Auswirkungen als die Corona-Pandemie und ist nur durch gemeinsame Anstrengungen zu bewältigen. „Gemeinsam können wir die Energiekrise zum Wohl unseres Landes und der Menschen in unserem Land bestehen“, sagte Schwesig am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Landtag in Schwerin.