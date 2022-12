Manuela Schwesig Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild up-down up-down Krankenhäuser Schwesig: Fallpauschalen-System in Kindermedizin abschaffen Von dpa | 05.12.2022, 17:34 Uhr

Angesichts von Engpässen in deutschen Kinderkliniken durch die aktuelle Erkältungswelle fordert Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig die Abschaffung des Fallpauschalen-Systems in der Kinder- und Jugendmedizin. Die Vergütung der Behandlungen müsse auskömmlich gestaltet werden, verlangte die SPD-Politikerin am Montag in Schwerin. „Das bisherige System hat dazu geführt, dass die Kinder- und Jugendmedizin stark geschwächt worden ist.“