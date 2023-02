Manuela Schwesig Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Migrationspolitik Schwesig fordert kleinere Flüchtlingsunterkunft in Upahl Von dpa | 23.02.2023, 13:04 Uhr

In den Streit um die Container-Unterkunft für 400 Geflüchtete in Upahl (Nordwestmecklenburg) mischt sich jetzt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ein. Sie forderte am Donnerstag im Deutschlandfunk, die geplante Unterkunft zu verkleinern. Sie legte dem Landkreis nahe, nach Möglichkeiten zu suchen, dass die Unterkunft „nicht so groß ausfällt“, sagte sie. Besser seien mehrere kleinere Unterkünfte.