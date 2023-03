LNG-Pläne vor Rügen Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Rügen Schwesig gegen Pläne des Bundes für LNG-Terminal Von dpa | 14.03.2023, 18:11 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat die Pläne des Bundes für ein Flüssigerdgas-Terminal fünf Kilometer vor Rügen zurückgewiesen. Das Vorhaben passe nicht zum Land, zum Tourismus, zur Natur und zu den Menschen, sagte sie am Dienstag nach einer Kabinettsklausur in Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Nach bisherigen Plänen sollen in der Ostsee vor Sellin im Südosten Rügens zwei Plattformen gebaut werden, an denen schwimmende Flüssigerdgas-Terminals festmachen sollen. Schwesig forderte die Prüfung von Alternativen.