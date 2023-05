MV-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild up-down up-down International Schwesig kündigt deutsch-finnisches Wirtschaftsforum an Von dpa | 16.05.2023, 17:47 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat am Rande ihrer Finnlandreise für September ein deutsch-finnisches Wirtschaftsforum in Rostock angekündigt. Wie der aktuelle Besuch der von ihr geleiteten Delegation solle auch das Forum im Herbst dazu beitragen, die wirtschaftlichen Kooperationen zwischen beiden Ländern zu vertiefen. „Finnland ist ein interessantes Land für unsere Wirtschaft“, konstatierte Schwesig in einer am Dienstag in Schwerin verbreiteten Mitteilung. Für den Abend war eine Präsentation Mecklenburg-Vorpommerns auf einem Empfang der Deutschen Botschaft in Helsinki geplant, zu dem 150 Gäste erwartet wurden.