Schwesig legt Kranz nieder: „8. Mai historischer Tag" Von dpa | 08.05.2022, 11:09 Uhr

Mit einer Kranzniederlegung am Denkmal „Die Mutter“ in Raben Steinfeld bei Schwerin hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Sonntag an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 77 Jahren erinnert. „Der 8. Mai ist ein wichtiger Tag in der deutschen Geschichte“, sagte sie laut einer Mitteilung. „Ein wirklich historischer Tag.“