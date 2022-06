ARCHIV - Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin, spricht bei einer Pressekonferenz. Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild FOTO: Jens Büttner Dienstpflicht Schwesig lehnt Vorstoß zur sozialen Pflichtzeit ab Von dpa | 14.06.2022, 15:39 Uhr

In der von ihm angestoßenen Debatte über einen sozialen Pflichtdienst in Deutschland stößt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auch in den Bundesländern auf Widerstand. „Ich setze weiter auf das Freiwillige Soziale Jahr und unterstütze nicht den Vorstoß für ein Pflichtjahr“, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag am Rande einer Kabinettssitzung in Sellin auf Rügen. Es gebe bereits mehrere Möglichkeiten, sich zu engagieren, neben dem Sozialen auch das Freiwillige Ökologische Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst. „Und das sollten wir weiter gut bewerben und gut ausfinanzieren. Das ist aus meiner Sicht eine Erfolgsgeschichte“, betonte Schwesig.