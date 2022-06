Manuela Schwesig (SPD), die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Foto: Jens Büttner/dpa FOTO: Jens Büttner up-down up-down Finanzen Schwesig: Mecklenburg-Vorpommern investiert trotz Krisen Von dpa | 30.06.2022, 11:33 Uhr

Das Land Mecklenburg-Vorpommern will in diesem Jahr 1,7 Milliarden Euro und im kommenden Jahr 1,5 Milliarden Euro investieren. Die Regierung reagiere auf Krisen wie den Ukraine-Krieg und finanziere zum Beispiel die Entlastungspakete des Bundes für die Bürger mit, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstag in der großen Debatte vor der Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2022/2023.