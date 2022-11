Manuela Schwesig Foto: Michael Matthey/dpa/Archivbild up-down up-down Bundesländer Schwesig: MPK-Beschlüsse schaffen Klarheit und Planbarkeit Von dpa | 02.11.2022, 20:14 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig zeigt sich nach der Einigung auf Details zum dritten Entlastungspakets der Bundesregierung zufrieden. „Die Gaspreisbremse und die Strompreisbremse sind das Herzstück der Entlastung“, sagte die SPD-Politikerin am Mittwochabend nach einer Bund-Länder-Runde in Berlin. Diese verhinderten, dass viele Bürgerinnen und Bürger und auch Unternehmen durch die hohen Energiepreise in eine Notlage gerieten. Insgesamt schafften die Beschlüsse Klarheit und Planbarkeit.