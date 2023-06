Manuela Schwesig Foto: Jan Woitas/dpa up-down up-down Ministerpräsidentin Schwesig: Rentenangleichung sei überfälliger Schritt Von dpa | 30.06.2023, 15:21 Uhr

Die Angleichung der Rentenwerte in Ost- und Westdeutschland ist mit der nächsten Rentenerhöhung an diesem Samstag erreicht. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) bezeichnete dies am Freitag als einen „Schritt überfälliger Gerechtigkeit“. Im Osten steigt die monatlichen Rente am 1. Juli um 5,86 Prozent, im Westen um 4,39 Prozent.