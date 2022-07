Manuela Schwesig im Schweriner Zoo. Foto: Markus Scholz/dpa FOTO: Markus Scholz up-down up-down Firmenbesuche Schwesig startet einwöchige Sommertour durch MV Von dpa | 29.07.2022, 18:00 Uhr

Unmittelbar nach ihrem Sommerurlaub in Südfrankreich startet Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Montag eine einwöchige Mecklenburg-Vorpommern-Tour. Im Mittelpunkt der geplanten Firmenbesuche und Gespräche sollen die Themen Wirtschaftsentwicklung, Energie und Digitalisierung stehen. „Das Programm wurde mit den Industrie- und Handelskammern im Land abgestimmt, und es wird auch ein Treffen mit dem Landesbauernverband geben“, sagte Schwesig am Freitag in Schwerin. Die bevorstehenden Gespräche dürften dabei geprägt sein von den Sorgen um die hohen Energiepreise und drohende Lücken bei der Gasversorgung sowie der Kritik der Landwirte an den Reformen bei der Agrarförderung und der Düngeverordnung.