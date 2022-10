Manuela Schwesig Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Deutsche Geschichte Schwesig: Tag der Einheit ist ein großer Freudentag Von dpa | 01.10.2022, 13:48 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat den am 3. Oktober begangenen Tag der Einheit als großen Freudentag bezeichnet und daran erinnert, dass mutige Bürger im Osten Deutschlands den Weg dazu bereiteten. „Sie haben auch für uns, die wir damals noch Kinder und Jugendliche waren, und für alle nachfolgenden Generationen Freiheit und Demokratie erkämpft“, sagte die SPD-Politikerin am Samstag bei einem Festakt vor rund 200 Gästen im Staatstheater in Schwerin. Diese grundlegenden Errungenschaften gelte es zu bewahren und zu verteidigen.