Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hofft auf einen Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen Mecklenburg-Vorpommerns mit Brasilien. „Wir waren uns einig, dass wir die Zusammenarbeit in Zukunft weiter intensivieren wollen, gerade bei den Erneuerbaren Energien“, sagte Schwesig am Donnerstag nach einem Treffen mit dem brasilianischen Botschafter Roberto Jaguaribe Gomes de Mattos. Dieser war in der Schweriner Staatskanzlei zum Antrittsbesuch empfangen worden.