Manuela Schwesig Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down Bundesländer Schwesig trotz offener Fragen optimistisch Von dpa | 04.10.2022, 23:02 Uhr

Nach der aufgeschobenen Einigung auf Details der geplanten Strom- und Gaspreisbremse zeigt sich Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) dennoch zufrieden angesichts der grundsätzlichen Einigung zwischen Bund und Ländern. Sie mahnte jedoch an: „Wir haben nicht mehr viel Zeit, denn die Lösungen sind längst überfällig“, so die Landeschefin von Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag nach den Gesprächen der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin. Sie versicherte Bürgern und Unternehmen, die bereits mit einer Erhöhung der Energie-Vorauszahlungen konfrontiert sind, dass diese Kosten nach Inkrafttreten der Maßnahmen wieder sinken werden.