Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Foto: Stefan Sauer/dpa FOTO: Stefan Sauer Demokratiefest Schwesig: Verständnis für Kriegsangst Von dpa | 01.05.2022, 12:59 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat Verständnis für die Sorgen vieler Menschen vor einer Ausweitung des Krieges in der Ukraine geäußert. Zwei Drittel der Einwohner im Nordosten befürchteten, dass sich der Krieg ausbreite, sagte Schwesig am 1. Mai auf einem Demokratiefest der Gewerkschaften in Neubrandenburg. Ihr sei wichtig, dass man miteinander im Gespräch bleibt, ob man Waffenlieferungen an die Ukraine ablehnt oder befürwortet.