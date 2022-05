ARCHIV - Manuela Schwesig (SPD), die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild FOTO: Jens Büttner Grundgesetz Schwesig vor Internationalem Kindertag: Kinderrechte ins GG Von dpa | 31.05.2022, 16:50 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat vor dem Internationalen Kindertag an diesem Mittwoch die Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz gefordert. „Von Anfang an müssen Kinder gleiche Chancen und Rechte haben - egal, wo sie herkommen und wo sie aufwachsen“, erklärte Schwesig am Dienstag in Schwerin.