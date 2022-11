Manuela Schwesig Foto: Fabian Sommer/dpa/Archivbild up-down up-down Energiekrise Schwesig vor Scholz-Treffen zu Gaspreisen: Einigung jetzt Von dpa | 01.11.2022, 15:34 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erwartet vom Bund-Länder-Treffen zur Energiekrise an diesem Mittwoch eine Einigung über die konkreten Hilfen. „Es muss morgen zwischen Bund und Länder abschließend geklärt werden, wann und in welcher Höhe die Gaspreisbremse kommt, wie sie konkret für die Bürger und die Unternehmen aussieht“, erklärte Schwesig am Dienstag. „Die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen in unserem Land brauchen jetzt Verlässlichkeit und Planungssicherheit.“