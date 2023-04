Manuela Schwesig Foto: Paul Zinken/dpa up-down up-down Regierung Schwesig warnt beim Gebäude-Klimaschutz vor Zwangsmaßnahmen Von dpa | 25.04.2023, 15:35 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat ihre Kritik am umstrittenen Gebäudeenergiegesetz der Ampel-Koalition erneuert. „Wir halten nichts davon, den Klimaschutz gegen die Menschen durchzusetzen“, sagt sie am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Güstrow. Wenn man wolle, dass sich alle auf den Weg machten, um die Wärmeversorgung klimafreundlich umzustellen, dann müsse man den Menschen vor allem Angebote machen und nicht mit Zwangsmaßnahmen drohen. Sie plädierte deshalb dafür, Förderprogramme parallel zum Gesetz vorzulegen.