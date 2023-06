Kabinettssitzung von Mecklenburg-Vorpommern in Berlin Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa up-down up-down Energiepolitik Schwesig will mit Bunde Erdwärme-Nutzung vorantreiben Von dpa | 20.06.2023, 18:31 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern will Modellregion für die Nutzung von Erdwärme beim Heizen von Wohnungen werden. Dazu werde der Bundesregierung in Kürze eine Modellskizze vorgelegt, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag nach einer auswärtigen Kabinettssitzung in Berlin. Sie verwies dabei auf die Inbetriebnahme einer Geothermie-Anlage Ende April in Schwerin. Diese versorge 2000 Haushalte mit Fernwärme. In Neubrandenburg, Neustadt-Glewe und Waren (Müritz) wird Geothermie schon seit vielen Jahren zur Wärmegewinnung genutzt. Weitere Städte sollen folgen.