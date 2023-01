Internationale Grüne Woche (IGW) Foto: Fabian Sommer/dpa up-down up-down Grüne Woche Schwesig wirbt für neues Produkt-Regionalzeichen Von dpa | 21.01.2023, 11:46 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern nutzt die Leitmesse für die Ernährungswirtschaft, die Grüne Woche in Berlin, um das neue Regionalzeichen für Produkte aus dem Nordosten bekannt zu machen. „Das Zeichen „Natürlich aus MV“ steht für Natürlichkeit, Handwerkskönnen und Innovation“, erklärte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Samstag zum Auftakt des MV-Ländertags auf der Messe am Funkturm.