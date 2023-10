Ministerpräsidentin Schwesig wirbt für starkes und soziales Europa Von dpa | 21.10.2023, 12:32 Uhr | Update vor 41 Min. Bundesrat Foto: Christoph Soeder/dpa up-down up-down

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin und SPD-Landeschefin Manuela Schwesig hat ihre Partei auf einen engagierten Europa-Wahlkampf eingeschworen und den Kurs der von ihr geführten Landesregierung gegen Kritik verteidigt. Bei aller verständlichen Kritik an Entscheidungen aus Brüssel sei ein geeintes Europa unverzichtbar für ein friedliches Miteinander und Wohlstand. Nationalistischen Tendenzen gelte es entschieden entgegenzutreten. „Für uns ist es wichtig, dass Europa stark und demokratisch bleibt und uns unterstützt“, betonte Schwesig am Samstag auf einem Landesparteitag in Linstow (Landkreis Rostock). Auf der Tagung will der Landesverband seinen Kandidaten für die Europawahl im Juni 2024 bestimmen.