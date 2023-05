Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Ministerpräsidentin Schwesig wirbt für Tariflöhne und Tariftreue-Gesetz Von dpa | 01.05.2023, 11:51 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat für Tariflöhne und das von der Landesregierung geplante Vergabe- und Tariftreue-Gesetz geworben. „Die Menschen in unserem Land leisten genauso gute Arbeit wie ihre Kolleginnen und Kollegen in anderen Teilen Deutschlands“, sagte Schwesig einer Mitteilung zufolge bei einer Kundgebung des DGB zum Tag der Arbeit am Montag in Rostock. „Und deshalb haben sie auch gleiche Löhne verdient.“