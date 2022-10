Landtagswahl Niedersachsen - SPD Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archiv up-down up-down Niedersachsen-Wahl Schwesig zu SPD-Abschneiden: „Starkes Ergebnis“ Von dpa | 09.10.2022, 19:23 Uhr

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat den Wahlerfolg der Sozialdemokraten unter Ministerpräsident Stephan Weil in Niedersachsen als „ein starkes Ergebnis in schwierigen Zeiten“ gelobt. „Stephan Weil hat mit konkreten Vorschlägen wie der Energiepreisbremse an der Lösung der Probleme gearbeitet, während die CDU die Sorgen und Ängste der Menschen für Wahlkampfzwecke zu nutzen versucht hat“, erklärte Schwesig am Sonntagabend. Die Wahl zeige, dass sich gute und verlässliche Regierungsarbeit auszahle. Sie freue sich auf die weitere Zusammenarbeit.