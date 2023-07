In MV soll jedes Kind nach der Grundschule sicher schwimmen können. Foto: Julian Stratenschulte up-down up-down Schwimmkonzept für MV Und jährlich grüßt das Schwimmtier Meinung – Karin Koslik | 11.07.2023, 17:25 Uhr

Was Bildungsministerin Simone Oldenburg am Dienstag vor der Landespressekonferenz vorstellte, ist schon seit dem letzten Sommer bekannt. Jetzt müssen endlich Taten folgen, denn noch immer kann ein Drittel der Kinder in MV nicht sicher schwimmen.