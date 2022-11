Scooter Foto: picture alliance/Georg Wendt/dpa/Archivbild up-down up-down Festival Scooter bei Airbeat One 2023 Von dpa | 04.11.2022, 18:44 Uhr

Die Technoband Scooter wird beim Airbeat One-Festival im kommenden Jahr in meckenburgischen Neustadt-Glewe auftreten. Die 20. Ausgabe des größten Festivals für elektronische Musik im Norden steht unter dem Motto „Home Edition - Germany“, wie die Veranstalter am Freitag bekannt gaben. Scooter ist eine deutsche Band, Frontmann H.P. Baxxter (58) lebt in Hamburg. Bekannt wurde Scoter vor allem mit dem Song „Hyper Hyper“.