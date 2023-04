Unfall Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Sechs Verletzte bei Autounfall auf B111 auf Usedom Von dpa | 09.04.2023, 18:02 Uhr

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 111 auf Usedom sind am Ostersonntag sechs Menschen verletzt worden. Wie ein Sprecher der Einsatzleitstelle weiter sagte, waren drei Autos in den Unfall am frühen Nachmittag bei Zempin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) verwickelt. Der genaue Hergang sei noch unklar. Es gebe einen Schwerverletzten und fünf Leichtverletzte. Die B111 sei derzeit nahe der Unfallstelle halbseitig gesperrt.