Artenschutz Sechsmonatiges Aalfangverbot in deutschen Meeresgewässern Von dpa | 06.03.2023, 11:59 Uhr

Zum Schutz bedrohter Aale soll von Mitte September bis Mitte März 2024 ein umfassendes Aalfangverbot für die Fischerei in den deutschen Gewässern von Nord- und Ostsee gelten. Dies legte das Bundesagrarministerium in Abstimmung mit den Küsten-Bundesländern als nächste Schonzeit fest. Die Parlamentarische Staatssekretärin Claudia Müller (Grüne) sagte am Montag der Deutschen Presse-Agentur: „Ohne besseren Schutz steht der Aal vor dem Aus.“ Angesichts dramatisch geringer Bestände sei es höchste Zeit zu handeln.