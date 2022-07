ARCHIV - Das Segelschulschiff «Greif». Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Stefan Sauer up-down up-down Vorpommern-Greifswald Segelschulschiff treibt führerlos auf Fluss in Greifswald Von dpa | 03.07.2022, 12:51 Uhr

Das Segelschulschiff „Greif“ ist am Sonntagmorgen führerlos auf dem Fluss Ryck in Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) getrieben. Auf dem 35 Meter langen Schiff befand sich nach Angaben der Polizei nur ein 47-jähriger Mann, der ohne Berechtigung an Bord war und sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Er wurde in eine Notaufnahme gebracht. Nach ersten Ermittlungen besteht laut Polizei der Verdacht, dass der Mann das Schiff zuvor von seinem Liegeplatz losgemacht hatte. Gegen ihn wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr ermittelt. Materielle Schäden entstanden aber nicht. Die Feuerwehr schob das Schiff mithilfe eines Boots an seinen Liegeplatz zurück.