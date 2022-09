Krankenhaus Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Sehr kleine Frühchen werden ab 2023 nicht mehr behandelt Von dpa | 22.09.2022, 13:50 Uhr

Sehr kleine Frühgeborene mit weniger als 1250 Gramm Geburtsgewicht dürfen vom kommenden Jahr an nicht mehr am Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg behandelt werden. Die Behandlungszahlen seien zu gering, um die notwendige Qualität sicherzustellen, teilte die AOK Nordost am Donnerstag mit. Die Entscheidung der Fachkommission der Landesverbände der Krankenkassen und Ersatzkassen in Mecklenburg-Vorpommern sei dem Klinikum am Donnerstag mitgeteilt worden.