ADHS begleitet die Betroffenen seit ihrer Kindheit und setzt sich auch im Erwachsenenalter fort. Symbolfoto: dpa/ Julian Stratenschulte up-down up-down MV-Experten zu TikTok-Trend Selbstdiagnose bei ADHS: Ist das überhaupt möglich? Von Milad Khoshdel | 14.07.2023, 05:00 Uhr

ADHS trendet in den sozialen Medien, Prominente und Influencer sprechen offen über ihre Störung und wollen so Aufmerksamkeit und Akzeptanz in der Gesellschaft erzeugen. Aber sind die Selbstdiagnose-Videos bei TikTok gut, oder verharmlosen sie die Störung? Experten aus MV klären auf.