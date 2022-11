Der Vorstand der umstrittenen Klimastiftung MV, Erwin Sellering (SPD) Foto: Jens Büttner up-down up-down Klimastiftung MV Sellering greift seine Nachfolgerin Schwesig an Von Uwe Reißenweber | 02.11.2022, 12:34 Uhr

Die Grünen im Landtag fordern per Antrag die Abberufung des Stiftungschefs durch die Ministerpräsidentin. Die wütende Reaktion Sellerings folgt in einem offenen Brief.