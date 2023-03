Erwin Sellering (SPD) Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Energie Sellering: Standbericht der Abwicklung der Klimastiftung Von dpa | 07.03.2023, 01:48 Uhr

Der aktuelle Stand der Abwicklung der umstrittenen Klimastiftung ist am heutigen Dienstag Thema einer Pressekonferenz (11.00) in Schwerin. Der Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Erwin Sellering (SPD), will sich dort äußern. Er hatte angekündigt, dass der Vorstand zurücktreten werde, sobald der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb abgewickelt sei und ein Testat der Wirtschaftsprüfer vorliege.