Erwin Sellering Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Pipelinebau Sellering: Unternehmen nicht wegen Nord Stream 2 verurteilen Von dpa | 28.11.2022, 10:33 Uhr

Nach der Veröffentlichung der am Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 beteiligten Unternehmen bittet der Vorstand der Klimastiftung MV darum, die Betriebe nicht an den Pranger zu stellen. „Diese Unternehmen haben nur getan, was Landesregierung und Landtag damals ausdrücklich gewollt haben“, teilte die Stiftung in einer Mitteilung am Montag in Schwerin mit.