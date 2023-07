Stefanie Drese Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Regierung Seniorenfreundliche Kommunen in MV gesucht Von dpa | 08.07.2023, 11:39 Uhr

Welche Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern sind besonders seniorenfreundlich? Das Sozialministerium sucht gemeinsam mit dem Landesseniorenbeirat zum fünften Mal herausragende Beispiele im Land. „Viele unserer Städte und Gemeinden haben bereits hervorragende Konzepte für ein gutes Leben im Alter geschaffen“, teilte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Samstag mit. „Dieses großartige Engagement ist es, das wir auch in diesem Jahr wieder im Rahmen des Wettbewerbes würdigen wollen.“ Bewerbungen sind noch bis zum 15. Juli möglich.