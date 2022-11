Reinhard Meyer Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild up-down up-down Mobilität Seniorenticket startet später: Deutschlandticket geht vor Von dpa | 28.11.2022, 13:57 Uhr

Aufgrund der aktuell bundesweit laufenden Planungen für die Einführung des Deutschlandtickets wird das landesweite Seniorenticket im Nordosten erst später starten. Der ursprünglich für Januar 2023 geplante Start verschiebe sich, doch die Landesregierung halte an den Plänen fest, sagte Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) am Montag in Schwerin. Insgesamt seien die Abstimmungen zwischen Land, Kommunen und Unternehmen jedoch gut vorangekommen. Das Ticket soll 365 Euro pro Jahr kosten.