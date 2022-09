Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Rostock Seniorin von Seenplatte rammt Autos Von dpa | 19.09.2022, 13:41 Uhr

Eine 79 Jahre alte Autofahrerin hat in Rostock gleich fünf andere Autos demoliert und einen Gesamtschaden von rund 35.000 Euro angerichtet. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, kam die Seniorin am Sonntagabend im Stadtteil Evershagen mit ihrem Wagen zu weit nach rechts und rammte die anderen dort geparkten Autos. Zeugen riefen die Polizei. Die Rentnerin stammt aus der Mecklenburgischen Seenplatte. Die Unfallursache sei noch unklar.