Gerichtsprozess Sexueller Kindesmissbrauch in Jugendherberge: Prozess Von dpa | 24.01.2023, 02:32 Uhr

Vor dem Landgericht Schwerin beginnt am heutigen Dienstag (10.00 Uhr) der Prozess gegen einen Mann, der einen zwölfjährigen Jungen in einer Jugendherberge sexuell schwer missbraucht haben soll. Schon ein Jahr davor, Anfang 2018, soll der einschlägig vorbestrafte Angeklagte Kontakt zu dem damals Elfjährigen über eine Internetplattform aufgenommen und eine freundschaftliche Beziehung zu ihm aufgebaut haben, so das Gericht. Zwischen März 2018 und April 2019 soll es dann den Ermittlungen zufolge zu 40 Videochats gekommen sein, bei denen der Mann den Jungen zu sexuellen Handlungen animiert sowie in 33 Fällen selbst an sich sexuelle Handlungen vorgenommen haben soll. Im Januar 2019 sollen sich der Angeklagte und der Junge schließlich in einer Jugendherberge getroffen haben. Dabei soll es zu dem schweren Missbrauch gekommen sein.