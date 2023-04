Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht in Schwerin Sexueller Missbrauch einer Elfjährigen: Prozess wegen Erkrankung eines Schöffen neu begonnen Von dpa | 13.04.2023, 14:17 Uhr

Am Landgericht in Schwerin ist am Donnerstag der Prozess um den mutmaßlichen gemeinschaftlichen sexuellen Missbrauch eines anfangs elfjährigen Mädchens neu begonnen worden.