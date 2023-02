Am Freitag wurde in Schwerin der Abschlussbericht zu Missbrauch in der katholischen Kirche vorgestellt. Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Katholische Kirche in Mecklenburg Sexueller Missbrauch wurde durch Vertuschung in der DDR begünstigt Von dpa | 24.02.2023, 14:46 Uhr

Untersuchungen zum sexuellen Missbrauch in der Katholischen Kirche legten nahe, dass die Zahlen in Mecklenburg in der Vergangenheit deutlich höher waren als etwa in Hamburg und Schleswig-Holstein. Eine eigene Studie wurde dazu jetzt vorgelegt.