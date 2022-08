ARCHIV - Anne Shepley, Abgeordnete der Grünen-Fraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Jens Büttner up-down up-down Landtag Shepley fordert mehr Tempo bei Energiewende Von dpa | 10.08.2022, 11:28 Uhr

Die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern haben ihre Kritik an der SPD-geführten Landesregierung verschärft, die Energiewende zu verschleppen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) setze die falschen Prioritäten, der für den 22. August anberaumte Landes-Energiegipfel komme um Monate zu spät. „Wir Grüne fordern tatsächlich schon seit dem März, dass es einen Energiegipfel braucht“, sagte die stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Landtagsfraktion, Anne Shepley, im Gespräch mit dem NDR-Fernsehen, das am Mittwochabend ausgestrahlt werden soll. Die hohen Energiepreise verursachten bei Unternehmen wie bei Bürgern große Sorgen. Es gehe darum, die hohen Kosten abzufedern.