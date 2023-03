Gerichtssaal Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Urteil Sieben Jahre Haft: Großvater missbraucht Enkelin Von dpa | 14.03.2023, 14:02 Uhr

Wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs seiner minderjährigen Enkelin ist ein 73-jähriger Mann aus Neubrandenburg zu einer siebenjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Neubrandenburg sprach den Angeklagten am Dienstag des schweren sexuellen Missbrauchs in Tateinheit mit Beischlaf zwischen Verwandten in insgesamt 14 Fällen schuldig. Der Senior gestand die Taten vor Gericht, die er zwischen Ende 2020 und Oktober 2022 begangen hatte. Die Enkeltochter war zur Tatzeit zwischen 11 und 13 Jahre alt. Sie musste wegen des Geständnisses nicht vor Gericht aussagen. Nach Angaben ihrer Mutter leidet das Mädchen bis heute an den psychischen Folgen der Taten.