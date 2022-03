Corona-Test FOTO: Julian Stratenschulte Pandemie Sieben-Tage-Inzidenz in MV rutscht unter die 2000-er Marke Von dpa | 31.03.2022, 19:49 Uhr | Update vor 6 Min.

Die Corona-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern nimmt weiter ab. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock berichtete, rutschte die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am Donnerstag unter die Marke von 2000 und liegt nun bei 1994,3. Dies waren 30,3 weniger als am Mittwoch. Es wurden insgesamt 5977 Neuinfektionen gemeldet, am Vortag waren es noch 6066.