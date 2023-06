Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Sieben Verletzte bei drei Unfällen in Westmecklenburg Von dpa | 19.06.2023, 07:08 Uhr

In Westmecklenburg sind bei Verkehrsunfällen innerhalb kurzer Zeit sieben Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Die Unfälle ereigneten sich am Sonntag unweit von Schwerin bei Raben Steinfeld und Friedrichsmoor (Ludwigslust-Parchim) sowie auf der Autobahn 14 nahe Jesendorf (Nordwestmecklenburg), wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Auf der Landesstraße 101 bei Raben Steinfeld überholte am Abend eine Biker-Kolonne einen Radfahrer. Der zweite Kradfahrer übersah den 46-jährigen Radler wohl und fuhr auf den Mann auf, so dass beide stürzten. Der 21-jährige Biker und der Radfahrer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße musste mehrere Stunden gesperrt bleiben.